Gosens nach Pleite: "So eine Atmosphäre hatte ich noch nie"

Nach dem bitteren EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft herrschte in der Kabine tiefe Trauer. "Es war mucksmäuschenstill. So eine Atmosphäre hatte ich in der Form noch nie", verriet Nationalspieler Robin Gosens im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche!" nach dem 0:2 im Londoner Wembley-Stadion gegen England.