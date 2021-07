FC Bayern: Kingsley Coman wegen Sancho bei Manchester United kein Thema mehr

Manchester United bei Kingsley Coman raus

Coman vom FC Bayern zum FC Liverpool?

Und so könnte gerade das Thema FC Liverpool jetzt wieder an Fahrt aufnehmen. Wie SPORT1 bereits berichtete, hat Liverpool die Situation des Flügelspielers genauestens im Blick und sich bei seinem Management erkundigt. Aus Comans Umfeld wurde das Liverpool-Interesse bestätigt.

Und: Sanchos 85-Millionen-Deal ist der erste Mega-Wechsel dieses Sommers in dieser Größenordnung. Es ist zu erwarten, dass der Transfermarkt nun noch einmal richtig in Fahrt kommt.

Dieses Gehalt soll Bayern Coman bieten