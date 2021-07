Boxen: Floyd Mayweather trainiert Tyron Wooley für Kampf gegen Jake Paul

Floyd Mayweather ist erneut Teil eines Youtube-Kampfes. Der Box-Superstar steigt aber dieses mal nicht selbst in den Ring, sondern ist in anderer Rolle präsent.

Mayweather trainiert Woodley vor Schaukampf

Mayweather will gegen Jake Paul kämpfen

Immerhin kündigte Mayweather nach dem Kampf gegen Logan Paul, bei dem der Youtuber alle acht Runden überstand, bereits seine nächste Mission an. Mayweather will selbst gegen Jake Paul in den Ring treten. (So lief das Wiegen bei Mayweather und Paul)