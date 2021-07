Alexander Isak: Ehemaliger BVB-Spieler verlängert bei Real Sociedad

Der Schwede verlängerte seinen Vertrag bei Real Sociedad langfristig. Das gab der Verein bekannt. Bereits vor einigen Wochen hatte SPORT1 berichtet , dass die Basken mit dem Spieler an einer Ausdehnung des Kontraktes arbeiten. Im Zuge dieser Verhandlungen kaufte der Klub dem BVB nach SPORT1 -Informationen auch die Rückkaufklausel von 30 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Schweden ab. Das neue Arbeitspapier des Schweden gilt bis 2026.

BVB verzichtet auf Rückkauf-Option

"Ich bin sehr froh bei Real weitermachen zu dürfen", verkündete Isak auf der Vereinshomepage. "Es ist ein großartiger Klub, ich fühle mich geliebt und ich will es weiter mit dem Team genießen. Fans, ich werde weiterhin für euch spielen. Ich will euch im Stadion sehen, wir sehen uns bald. Let's go Real!"