BS+Competition Invitational - Die Zebras laden zum Tanz

In der Vorbereitung auf die kommende RLCS Season XI wird bei den Teams fleißig trainiert und ausprobiert. Nun veranstaltet BS+COMPETITION ein hochkarätiges Turnier.

Es ging am Ende sehr schnell. Nachdem Leon "Godsmilla" Mares bei Singularity ins Abseits gestellt wurde und kurzerhand ein eigenes Team mit Sandro "FreaKii" Holzwarth und Bruno "AcroniK" Lopes auf die Beine stellte, sorgte das Roster bereits für Aufsehen. Ein mehr als respektabler dritter Platz beim ersten Regional Event des Spring Splits weckte Begehrlichkeiten. Zugegriffen hat BS+COMPETITION, die zuvor in der Sim-Racing-Szene ein gewisses Standing aufgebaut hatten.

BS+ lädt ein

Wenige Monate später und mit durchaus vielversprechenden Ergebnissen im Gepäck läuft die Vorbereitung auf die nächste Saison. In einem Livestream aus dem Bootcamp antwortete FreaKii auf die Frage nach den Zielen ganz simpel mit: "Gewinnen" und gibt damit die Richtung vor.

Der Startschuss für dieses Vorhaben fällt heute, am 2. Juli 2021. BS+COMPETITION hat ein hochkarätiges Aufgebot an internationalen Rostern zusammengetragen und veranstaltet das BS+COMPETITION Invitational. Mit dabei sind:

Gespielt wird ein klassisches Round Robin Format, aufgeteilt in zwei Gruppen. Ein Ausscheiden in der Gruppenphase ist nicht möglich, die Platzierung legt lediglich die Begegnungen in der K.o.-Runde fest. Dem Sieger der Veranstaltung winken 5.000 US-Dollar Preisgeld und sicherlich das eine oder andere Bündel Zebra-Sticker.