Excel Esports Happy über den Status quo von Valorant

Major-Gewinner Happy: Wettkampfsituation in Valorant "nicht gut"

In CS:GO hat Happy monatlich Turniere von großen Eventveranstalter wie ESL, FACEIT oder ELEAGUE gespielt. In Valorant vermisst er derlei hochklassige Events, die nicht vom Entwickler selbst veranstaltet werden.

Weil es so wenige ernstzunehmende Turniere gibt, sei es laut Happy umso ärgerlicher, wenn man beispielsweise nach nur zwei Partien aus den VCT Closed Qualifiern ausscheidet. Anschließend müssten Teams teilweise 2 Monate warten, bis sie wieder offizielle Matches bestreiten. Es gäbe zwar die Möglichkeit an kleineren Events teilzunehmen, jedoch seien die Preisgelder dort so gering, dass es sich für die meisten Teams nicht lohne, ihre Strategien im Vorfeld preiszugeben.

"Ich denke, wie brauchen mehr große Turniere, in denen Riot nicht involviert ist. Wir steuern auf ein Franchise-Modell zu, wie es auch in League of Legends vorherrscht. Riot Games wird keine Kompromisse eingehen, die Kontrolle abzugeben und ein offeneres Wettkampfmodell zu fahren, im Sinne eines Open Circuit. Ich glaube, dass ein Open Circuit das beste für uns wäre, aber Riot wird das tun, was am besten für sie ist".