Sportwetten: Verstappen bei Spielberg II klarer Favorit

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Nach seinem souveränen Sieg beim Großen Preis der Steiermark auf dem Red-Bull-Ring geht Max Verstappen als deutlicher Wettfavorit in den Österreich-Grand-Prix an gleicher Stelle. Anbieter bwin zahlt bei einem Erfolg des WM-Spitzenreiters auf der Heimstrecke seines Red-Bull-Teams am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) das 1,67-Fache des Einsatzes aus. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) wird nach vier sieglosen Vorstellungen in Folge mit der Quote 3,00 ins Rennen geschickt.