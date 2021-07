Neue FIFPro-Kritik an UEFA: "Moralischer Bankrott"

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führte der Heidelberger die Rückkehr von Benjamin Pavard (Frankreich), Christoph Baumgartner (Österreich) und Danilo (Portugal) in EM-Spiele trotz möglicher Kopfverletzungen als Beleg für den "Unwillen des Fußballs an, sich angemessen mit Problemen auseinanderzusetzen".