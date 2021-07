FC Bayern in Vorbereitung auf Köln, Ajax, Gladbach, Neapel

Erstmals zusammenrufen wird Nagelsmann seine Mannschaft - dann noch ohne diverse EM-Fahrer - am 5. und 6. Juli - an diesen beiden Tagen stehen erste Leistungstests an, ab dem 7. Juli wird dann das Training aufgenommen. Der erste von vier Tests steigt dann am 17. Juli, in Villingen tritt Bayern gegen den 1. FC Köln an.