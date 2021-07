NFL: Reggie Bush will Heisman Trophy zurück haben nach College-Änderung

Reggie Bush will seine Rekorde und die Heisman Trophy wieder haben © undefined

Reggie Bush sorgte einst für einen riesigen Skandal - jetzt will der Ex-NFL-Star seine Heisman Trophy zurück. Der Grund: neue Rechte für College-Spieler.

In den USA dürfen College-Spieler ab sofort selbst an ihren Namens- und Bild-Rechten verdienen und somit Geld durch Verträge mit Partnern und Sponsoren kassieren. Bisher war das verboten.

College-Skandal um Reggie Bush

Jetzt will Reggie Bush, das wohl prominenteste Opfer der bisherigen Regelung, Wiedergutmachung! Der Football-Superstar (spielte von 2006 bis 2016 in der NFL) sorgte einst für einen Skandal, weil er gegen diese Verbote verstoßen hatte.

Bush war von 2003 bis 2005 an der University of Southern California (USC) - und nahm damals rund 300.000 US-Dollar von zwei vermeintlichen Agenten an. Das wäre jetzt erlaubt.