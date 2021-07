Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner erlebte Horror-Story als Profi

Oliver Glasner hat am Donnerstag seinen neuen Job als Trainer von Eintracht Frankfurt angetreten .

Denn im August 2011 durchlebte Glasner, damals als Spieler des SV Ried, eine Horror-Story. Bei einem Spiel gegen Rapid Wien war er mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und hatte sich dabei eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Dennoch flog er mit dem Team nach Kopenhagen zu einem Quali-Spiel in der Euro-League. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Im Training traute er sich schon wieder an das Kopfball-Spiel heran. Doch beim Duschen nach der Einheit wurde ihm plötzlich schwindlig, er hatte extreme Kopfschmerzen. Und an alles, was dann passierte, erinnert sich Glasner nicht mehr, erklärte er nun der Bild-Zeitung. Er musste notoperiert werden, wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn. Es ging um Leben und Tod.