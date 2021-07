Hearthstone-Expansion Vereint in Sturmwind erscheint am 3. August

"Vereint in Sturmwind" - Die neue Hearthstone-Expansion bringt 135 neue Karten in das Spiel © Blizzard

Nachdem sich Blizzard bei der letzten Expansion "Geschmiedet im Brachland" ganz dem großem Widersacher - der Horde - gewidmet hat, sorgt der Publisher mit dem neuen Set "Vereint in Sturmwind" dafür, dass das Gleichgewicht widerhergestellt wird. Wie der Name schon erahnen lässt, dreht sich in der neuen Hearthstone-Erweiterung alles um die majestätische Hauptstadt der Allianz. Ein blühender Ort voller geschäftiger Händler und edlen Abenteurern mitsamt ihren legendären Reittieren, immerfort auf der Suche nach der nächsten Quest.

Wie gewohnt bringt das am 3. August erscheinende Karten-Set 135 brandneue Karten sowie frischen Mechaniken in das Spiel. Passend zu einem wie Sturmwind geschäftigen Ort, voll mit exotischen Waren, die auf überfüllten Märkten feilgeboten werden kommt das neue Schlüsselwort "Handelbar" daher.

Umtausch jederzeit möglich

Ob nun angebotene Ware der Händler oder überschüssige Beute der Abenteurer - in Sturmwind ist so gut wie alles handelbar. Mit der neuen Erweiterung kommen nun Karten in das Spiel, die entweder ganz normal ausgespielt oder bei Bedarf für ein Mana gegen eine andere zufällige Karte im eigenen Deck ausgetauscht können. Vorausgesetzt sie verfügen über das neue Schlüsselwort. Wer also nicht zufrieden ist mit der Ware, die er per Draw erhalten hat, hat ab Release die Möglichkeit sich gegen einen kleinen Aufpreis nach etwas passenderen umzuschauen.