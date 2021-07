Matthäus kritisiert Bierhoff scharf

Seit dem historischen WM-Debakel in Russland seien viele negative Dinge passiert.

"Ich denke an die Nations League, an bittere Niederlagen, an die schlechte Stimmung. Dafür ist Oliver Bierhoff genauso verantwortlich wie Jogi Löw. Aber er wurde nie hinterfragt, alles wurde auf der Mannschaft und Jogis Schultern abgeladen", sagte Matthäus.