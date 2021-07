Serie A: Franck Ribéry verabschiedet sich emotional von Fans des AC Florenz

Ribéry postet emotionales Abschiedsvideo

Zukunft von Ribéry offen

In seinem Brief machte Ribéry deutlich, die Florenz-Fans von Anfang an in sein Herz geschlossen zu haben. "Ich erinnere mich noch an meine Ankunft am Flughafen und meine Präsentation im Artemio Franchi Stadion. Schon nach wenigen Tagen wusste ich, dass ich am richtigen Ort bin und habe euch sofort in mein Herz geschlossen", schrieb der langjährige Bayern-Spieler.