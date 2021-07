Olympia: Losglück für deutsche Kunstturn-Riegen

Olympisches Losglück für die deutschen Kunstturn-Riegen bei den in drei Wochen beginnenden Spielen von Tokio: Sowohl die Männer (24. Juli/12.30 Uhr MESZ) als auch die Frauen (25. Juli/13.20 Uhr/MESZ) gehen in der Qualifikation im jeweils allerletzten Durchgang an die Geräte und können damit auf die Ergebnisse der Konkurrenz reagieren.