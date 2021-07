Bucks erkämpfen sich Matchball ohne Antetokounmpo

Trotz des Ausfalls ihres verletzten Superstars Giannis Antetokounmpo liegen die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf Finalkurs. Ohne den am Knie verletzten Griechen gewannen die Bucks das fünfte Play-off-Halbfinale gegen die Atlanta Hawks 123:112 und benötigen in der Best-of-Seven-Serie nur noch einen weiteren Erfolg zu ihrer ersten Teilnahme an den Endspielen seit 1974.