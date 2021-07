Formel 1: Sebastian Vettel baut Insektenhotel in Form eines Rennwagens

Sebastian Vettel baut ein Insektenhotel in Form eines Rennwagens. Der Star der Formel 1 setzt sich so für Bienen ein.

Mit einer Gruppe Kindern baute der viermalige Formel-1-Weltmeister am Donnerstag auf einer Wiese in der Nähe des Red-Bull-Rings in Spielberg ein Insektenhotel in der Form eines Rennwagens.