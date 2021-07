NBA: Milwaukee Bucks nach Sieg gegen Atlanta Hawks vor Final-Einzug

Die Milwaukee Bucks schlagen die Atlanta Hawks in Spiel 5 der NBA-Playoffs. Es fehlt nur noch ein Sieg bis zur historischen Final-Rückkehr der Franchise.

Die Milwaukee Bucks stehen kurz vor dem Einzug in die NBA-Finals!

Die Franchise hat die Atlanta Hawks in Spiel 5 der Playoffs mit 123:112 geschlagen und ist nun in der Serie mit 3:2 in Führung. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)