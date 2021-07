Zehn Millionen Dollar Strafe für Washington Football Team

Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing in der NFL © AFP/SID/CHRIS DELMAS

Das Washington Football Team aus der NFL muss wegen mehrerer Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zehn Millionen Dollar Strafe zahlen.

Das Washington Football Team aus der nordamerikanischen Profiliga NFL muss wegen mehrerer Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz zehn Millionen Dollar Strafe zahlen. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, seien Frauen in der Franchise Opfer von sexueller Schikane und Einschüchterungsversuchen geworden. Das hätten Ermittlungen ergeben.