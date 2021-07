Leichtathletik: Karsten Warholm läuft Weltrekord über 400 m Hürden

Karsten Warholm stellt beim Diamond-League-Meeting in Oslo einen unglaublichen Weltrekord auf. Der Norweger verbessert eine 29 Jahre alte Bestmarke.

Weltmeister Karsten Warholm ist bei seinem Heimspiel in Oslo Weltrekord über 400 m Hürden gelaufen.

Der Norweger unterbot am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting mit 46,70 Sekunden die 29 Jahre alte Bestzeit des US-Amerikaners Kevin Young um acht Hundertstel. Bei den Olympischen Spielen 1992 lief er in Barcelona in 46,78 Sekunden zur Bestmarke.