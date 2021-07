EM 2021, Belgien - Italien: "Spiel gegen die Zeit" mit De Bruyne und Hazard

Die Zeit drängt. In nicht einmal 24 Stunden ist Anpfiff zum EM-Viertelfinale zwischen Belgien und Italien. Der Einsatz von Kevin De Bruyne und Eden Hazard bleibt fraglich.

"Sie konnten auch heute nicht mittrainieren, beide arbeiten individuell, aber das haben wir erwartet", sagte Nationaltrainer Roberto Martinez vor der Partie am Freitag (21 Uhr im LIVETICKER ) in München: "Es ist ein Spiel gegen die Zeit, wir haben noch 24 Stunden und hoffen auf Verbesserungen." ( Ergebnisse und Spielplan der EM )

Bei Hazard wird es "schwierig"

Gerade mit Blick auf Hazards Verletzung werde es "schwierig", bei De Bruyne sei die Lage "etwas anders, es ist eine Blessur am Gelenk, vielleicht ist das einfacher." Beide waren im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden. De Bruyne erlitt eine Verletzung am linken Knöchel, Hazard klagt über Beschwerden in der Rückseite des Oberschenkels.