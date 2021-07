FC Bayern: Hasan Salihamidzic mit Kampfansage und Lob für Kahn

"Ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzulassen", kündigte der Sportvorstand des FC Bayern im Hinblick auf die anstehende Spielzeit in einem Interview mit den hauseigenen Klub-Medien an.

"Bei mir ist das so: In dem Augenblick, in dem wir einen Titel gewonnen haben, freue ich mich natürlich. Wir trinken ein Bier zusammen, man freut sich, genießt – aber gleichzeitig rattert bei mir schon wieder der Kopf: Was machen wir, um diesen Erfolg zu bestätigen?", erklärte der 44-Jährige.