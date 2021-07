EM 2021: Löw-Zukunftsoptionen nach DFB - Real Madrid, Barca oder Fenerbahce

Mit diesen letzten Worten hat Joachim Löw am Mittwoch auf seiner Abschieds-Pressekonferenz in Herzogenaurach endgültig Tschüss gesagt. Nach 15 Jahren als Bundestrainer ist für ihn Schluss.

Löw hat keinen Urlaub geplant

Um 14.08 Uhr düste Löw im Anschluss in einer schwarzen Limousine in seine ungewisse Zukunft. Bis zum 31. Juli ist er zumindest auf dem Papier noch beim DFB angestellt – und dann?

Der 59-Jährige will zunächst abschalten, das Geschehene reflektieren und zuhause in Freiburg Kraft tanken. "Ich habe keinen Urlaub geplant", verriet er. "Das muss ich erstmal verarbeiten. Man wird sehen, was die nächsten Wochen mit sich bringen."