Olympia-Quali: Basketballer als Gruppensieger im Halbfinale

Die deutschen Basketballer haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien als Gruppensieger das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl schlug Russland im zweiten Vorrundenspiel 69:67 (32:35) und trifft am Samstag auf Gastgeber Kroatien oder Tunesien. Zum Auftakt hatte sich die Nationalmannschaft in der Dreiergruppe A mit Mühe gegen Mexiko durchgesetzt (82:76), das es nun mit Brasilien zu tun bekommt.