"Das wird kompliziert": Spanien-Trainer Enrique warnt vor der Schweiz

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) vor Außenseiter Schweiz gewarnt.

St. Petersburg (SID) - Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) vor Außenseiter Schweiz gewarnt. "Das ist ein schwieriger Gegner", sagte der 51-Jährige vor dem Duell in St. Petersburg: "Für die Fans sind vielleicht nicht so die bekannten Namen dabei, aber sie haben viel geleistet bei der EM. Sie lieben es, zu pressen und anzugreifen. Das wird kompliziert für uns."