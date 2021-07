EM: Martin Schmidt bricht Lanze für Schweiz-Trainer Petkovic

Schmidt: "Das ganze Land ist stolz"

Dass das Team aus der Schweiz stark aufspielen kann, überraschte den früheren Trainer des FSV Mainz 05 und VfL Wolfburg aber nicht: "Die Mannschaft hat ganz klar Qualität: Die Hälfte spielt in der Bundesliga, andere in England oder Italien."

In der jüngeren Vergangenheit sei die Mannschaft in wichtigen Spielen oft nicht da gewesen. Dies habe sich gegen den Weltmeister jedoch geändert. "Das Spiel gegen Frankreich hat deutlich gezeigt, dass die Schweiz auch große Spiele gewinnen kann", erklärte Schmidt.

Schmidt bricht Lanze für Schweiz-Trainer

Besonders Trainer Vladimir Petkovic schreibt Schmidt eine große Rolle am Erfolg zu – die häufige Kritik am Nationalcoach der Schweiz kann er nicht nachvollziehen. "Er ist einer der meistverkannten Personen in der Schweiz. Wenn man verliert, hat er etwas falsch gemacht und wenn man gewinnt, war nur das Team gut", beschreibt Schmidt den häufigen Tenor in seiner Heimat.