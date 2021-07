Tour de France 2021, Ergebnis: Mark Cavendish gewinnt 6. Etappe

Cavendish im Sprint vorn - Van der Poel behält Gelbes Trikot

Cavendish fehlen noch zwei Siege zum Rekord

Für Ex-Weltmeister Cavendish, dem Träger des Grünen Trikots, war es der insgesamt 32. Etappensieg, bereits am Dienstag hatte er in Fougeres triumphiert. Zum Tour-Rekord des Belgiers Eddy Merckx fehlen "Cav" nur noch zwei Siege.

Mit einem Schnitt von über 50 km/h in der ersten Stunde musste das Duo an der Seite von Fahrern wie Ausreißerkönig Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) und Olympiasieger Van Avermaet (AG2R/beide Belgien) allerdings hart gegen den Widerstand des Hauptfeldes kämpfen - und verlor.

Die Flucht scheiterte. Letztlich hielt sich nur Van Avermaet an der Spitze. Der deutsche Olympiastarter Kluge (Lotto-Soudal), der in Tokio auf der Bahn im Omnium und Madison um eine Medaille kämpfen will, schaffte als Solist den Anschluss an den Ausreißer. Gemeinsam bestimmte das Duo lange das Geschehen. Der Vorsprung wurde aber nie größer als zwei Minuten.