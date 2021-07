3. Liga: 1. FC Kaiserslautern nimmt Daniel Hanslik unter Vertrag

Aus Leihe wird fester Vertrag: Der 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Angreifer Daniel Hanslik. Der war bereits in der vergangenen Saison an die Pfälzer ausgeliehen.

Der 24-Jährige wechselt von Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga zu den Roten Teufeln, an die Hanslik bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war. In 27 Spielen erzielte er acht Tore.