Juve-Präsident Agnelli: "Dialog mit UEFA, keine Angst vor Drohungen"

Juventus-Präsident Andrea Agnelli bemüht sich nach dem krachenden Scheitern der Super-League-Pläne um entspanntere Töne in Richtung der UEFA.

"Wir haben den Brief der UEFA für unsere Zulassung zur Champions League erhalten: Auf unserer Seite besteht die Bereitschaft zum Dialog, um die Probleme in Angriff zu nehmen", sagte Agnelli am Donnerstag.