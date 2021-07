Union startet ohne Olympia-Fahrer Kruse ins Mannschaftstraining

Ohne Olympia-Starter Max Kruse ist Fußball-Bundesligist Union Berlin in das Mannschaftstraining gestartet.

Ohne Olympia-Starter Max Kruse ist Fußball-Bundesligist Union Berlin in das Mannschaftstraining gestartet. Bei strömendem Regen begrüßte Trainer Urs Fischer die Mannschaft um Neuzugang Timo Baumgartl am Donnerstag zur ersten Einheit auf dem Trainingsgelände beim Stadion an der Alten Försterei.