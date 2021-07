ITF gibt Murray Startplatz für Olympia-Turnier

Der mit einem künstlichen Hüftgelenk spielende Murray steht derzeit beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde. Diese hatte er am Mittwoch durch einen Fünf-Satz-Sieg gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte erreicht. In Tokio gehört der Publikumsliebling aber nicht zu den Favoriten.