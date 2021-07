Umwelttag: Wimbledon stärkt Bewusstsein für Klimaschutz

Im Kampf um den Klimaschutz setzen die Veranstalter des Tennis-Grand-Slams in Wimbledon am Donnerstag mit einem Umwelttag ein Zeichen.

Im Kampf um den Klimaschutz setzen die Veranstalter des Tennis-Grand-Slams in Wimbledon am Donnerstag mit einem Umwelttag ein Zeichen. In Kooperation mit dem UN-Klimagipfel COP26, der im November in Glasgow stattfindet, soll das Bewusstsein für die Umwelt geschärft werden. Im Laufe des Tages sind auf den Kanälen des All England Lawn Tennis Club (AELTC) mehrere Diskussionsrunden zu dem Thema geplant.