EM 2021 heute LIVE: Schweiz - Spanien, Viertelfinale im TV, Stream, Ticker

Nach dem rauschenden Fest gegen Weltmeister Frankreich ist man in der Heimat auf die nächste Fußball-Party vorbereitet. Sollte die Schweiz im EM-Viertelfinale in Spanien auch den zweiten Titelkandidaten aus dem Turnier kegeln, spendiert die Stadt Zürich den Fans eine Freinacht. Die Sperrstunde für Innenräume in Gastrobetrieben würde also aufgehoben, die rot-weiße Jubelfeier in die Verlängerung gehen. (Alle News & Infos zur EM 2021)