Golfprofi Kaymer mit gutem Start bei der Irish Open

Vier Tage nach seinem hervorragenden zweiten Platz bei der BMW Open in München ist Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (36) gut in die Irish Open gestartet. Der zweimalige Major-Gewinner spielte als Frühstarter auf dem Par-72-Platz in Thomastown eine 67 und lag damit zunächst in der Spitzengruppe.