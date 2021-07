Schumacher zu Alfa-Gerüchten: "Kopf ist im Hier und Jetzt"

Formel-1-Pilot Mick Schumacher ist Fragen bezüglich seiner Zukunft beim Haas-Rennstall ausgewichen. "Mein Kopf ist im Hier und Jetzt. Was nächstes Jahr passiert, wird man vielleicht in ein paar Wochen sehen", sagte der 22-Jährige am Rande des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr).