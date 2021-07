Wer braucht Hilfe bei der Fortnite Farm-Hinweise Challenge?

Wer seinen Battle Pass schnell leveln will, der hält sich an die wöchentlichen Fortnite-Challenges. Wer noch mehr Zeit sparen will, dem wird dieser Guide sehr gelegen kommen: Wir zeigen euch, wie ihr schnell und leicht die Hinweise auf der Eisernen Farm findet.

"Suche auf der Farm nach Hinweisen" – alle Locations

Der zweite Hinweis ist zwar nicht neben etwas so Knalligem wie einem roten Traktor versteckt, aber trotzdem nicht schwer zu finden: Er ist neben einem Baum, der Blick auf einen Fluss bietet, welcher über die Farm verläuft. Von hier aus ist es kein weiter Weg zu Hinweis #3: Einfach runter an den Fluss gehen und diesen in Richtung Norden überqueren. Am Ufer werdet ihr ein paar Baumstämme finden und mit ihnen auch den letzten der Hinweise.