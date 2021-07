3. Liga: Neuer Spielplan für Saison 2021/22 veröffentlicht - Duisburg eröffnet

Wie der Verband am Donnerstag bekannt gab, werden der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg die Spielzeit eröffnen - am 23. Juli geht es los, dann wird um 19 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke angepfiffen.

Weiter geht es am ersten Spieltag mit sechs Partien am Samstag (ab 14 Uhr) zwei Partien am Sonntag (13 Uhr und 14 Uhr) und einem Spiel am Montag (19 Uhr). Am Samstag wird es gleich mächtig rund gehen, unter anderem stehen sich der 1. FC Kaiserlautern und Eintracht Braunschweig sowie der TSV 1860 und die Würzburger Kickers gegenüber.