Halo Infinite: Kommt jetzt der (neue) eSports-Hype?

Mit Halo Infinite soll noch in diesem Jahr der nächste Teil der äußerst populären Shooter-Reihe auf den Markt kommen.

Microsoft plant mit diesem nicht nur die Geschichte um den Master Chief, Cortana und Co. fortzuführen, auch der eSports beziehungsweise der generelle Wettkampf zwischen den einzelnen Spielern und Teams soll in den Mittelpunkt rücken. Untermauert wird diese These vom Entwickler selbst, da erst jüngst die Ankündigung erfolgte, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite als kostenloses Free-to-Play-Spiel erscheinen wird.