108. Tour de France: Vorschau auf die 7. Etappe

Die Alpen erreicht das Peloton der 108. Tour de France erst am Wochenende, doch schon am Freitag wartet Schwerstarbeit auf Tony Martin und Co. - die 7. Etappe ist die längste seit 21 Jahren. Über stolze 249,1 km führt der Kurs von Vierzon nach Le Creusot. Länger war eine Etappe zuletzt bei der Tour 2000, als Erik Zabel die vorletzte Etappe in Troyes gewann (254,5 km).