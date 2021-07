Matthäus kritisiert DFB-Stars

Matthäus glaubt nicht an radikalen Umbruch

Lothar Matthäus hat das DFB-Team nach dem EM-Aus dafür kritisiert, in der Systemfrage nicht den Austausch mit Joachim Löw gesucht zu haben.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (60) hat die deutsche Nationalmannschaft nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen England dafür kritisiert, in der Systemfrage nicht den Austausch mit Bundestrainer Joachim Löw gesucht zu haben. "Wenn die Spieler nicht davon überzeugt sind, dann muss man eine Lösung finden. Geht auf den Trainer zu und redet mit ihm", sagte der Interwetten-Markenbotschafter am Donnerstag in einer Videoanalyse.