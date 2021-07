Rainbow Six: Siege - Delta Project holen sich Frauenteam

In der offiziellen Verlautbarung bei Twitter heißt es: "Zu den Grundwerten von Delta Project zählt es, das Wachstum in allen Bereichen der Rainbow Six Szene voranzutreiben. Darum haben wir uns entschlossen, den Roster vom Team Queen, dem dominantesten Trupp in der Frauenszene, unter Vertrag zu nehmen." Die Organisation verspricht, die neuen Spielerinnen bei allen Turnieren und Vorhaben vollständig zu unterstützen.