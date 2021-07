Nationalmannschaft: Was sich unter Hansi Flick nach der Ära Löw ändert

Nach Joachim Löws Abschied beginnt beim DFB mit Hansi Flick ein neues Zeitalter. SPORT1 zeigt auf, was sich unter dem neuen Bundestrainer verändern wird.

Unter dem neuen Bundestrainer wird vor allem der Kader ein anderes Gesicht bekommen und auch an der taktischen Ausrichtung der Nationalmannschaft geschraubt.

Wann startet Flick?

Die drei Gruppenspiele in München hat er im Stadion verfolgt, das Achtelfinal-Aus gegen England (0:2) vor dem Fernseher. Flick ist seit Wochen in Gedanken beim DFB, hat regelmäßig Kontakt zu Oliver Bierhoff, während des Turniers telefonierte er sogar mit Joachim Löw. ( Einzelkritik: Müller versagen die Nerven )

Flicks Vertrag beginnt am 1. August und ist bis einschließlich der Heim-EM 2024 gültig. Löws Arbeitspapier läuft noch bis zum 31. Juli, danach übernimmt Flick. Eine offizielle Vorstellung des neuen Bundestrainers erfolgt Anfang August im Rahmen einer Pressekonferenz.

Im September wird er in den drei WM-Quali-Spielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island erstmals an der Seitenlinie stehen. Sein erstes großes Turnier wird die WM in Katar 2022 sein (21. November bis 18. Dezember).