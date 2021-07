Messi, Ramos, Boateng: Diese Spieler sind ablösefrei und vereinslos

Am Donnerstag liefen zahlreiche Verträge von bekannten Fußball-Profis aus.

Lionel Messi (Letzter Verein: FC Barcelona)

Gianluigi Donnarumma (AC Mailand)

Torhüter Gianluigi Donnarumma steht vor seinem ersten Vereinswechsel in seiner Profilaufbahn. Der 22-Jährige Italiener war 2013 in die Jugend des AC Mailand gewechselt und wird sich nach der EM aller Voraussicht nach Paris Saint-Germain anschließen.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

Der Abschied des Weltmeisters von 2014 vom FC Bayern steht schon seit geraumer Zeit fest. Hertha BSC hatte offenbar geplant, neben Kevin-Prince Boateng auch den jüngeren Bruder zu verpflichten, doch dieses Vorhaben konnten die Hauptstädter nicht umsetzen. So ist auch bei Jérôme Boateng noch nicht klar, wohin es den Ex-Nationalspieler zieht.

Franck Ribéry (AC Florenz)

Erst kürzlich berichteten italienische Medien, dass der AC Florenz den auslaufenden Vertrag mit Franck Ribéry nicht verlängern möchte. Somit steht der Franzose nach zwei Jahren in der Serie A aktuell ohne Verein da.

Santos Borré (River Plate)

Stefan Jovetic (AS Monaco)

Monaco-Trainer Niko Kovac wird in der neuen Saison nicht mehr auf Stefan Jovetic zurückgreifen können. Der 31-Jährige, der in seiner Karriere auch schon für Inter Mailand und Manchester City aufgelaufen war, muss sich nach vier Jahren in Frankreich einen neuen Klub suchen.