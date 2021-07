EM 2021: Markus Babbel hält den Abschied von Joachim Löw als Bundestrainer für verspätet

Tiefer Einblick in Löws Gefühlswelt: So lief sein letzter Akt als Bundestrainer

nach der Vorrunde war es keine totale Überraschung, dass Deutschland so früh die Segel streichen muss, aber trotzdem tut es weh. Weil ich überzeugt davon bin, dass mit der Truppe viel mehr möglich gewesen wäre. ( Pressestimmen zum englischen Sieg )

Die zwei verschiedenen Löws

Du spielst gegen ein England, das im Mittelfeld mit Kalvin Phillips von Leeds United, quasi dem FC Augsburg der Premier League, und Declan Rice von West Ham aufläuft - und Jogi Löw will mir erzählen, bei den Deutschen habe Erfahrung gefehlt?

Der EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Bei Deutschland standen neun Mann auf dem Platz, die schon mal in einem Champions-League-Finale standen! Für mich hat sich bei diesem Turnier noch mal gezeigt, dass es zwei verschiedene Joachim Löws gibt.

Einmal der Löw, der von 2004 bis 2017 einen herausragenden Job gemacht hat, dem der deutsche Fußball extrem viel zu verdanken hat und der vielleicht sogar als größter Nationaltrainer überhaupt in die Annalen angehen wird.

Und dann einen Jogi Löw von 2017 an, der mit einer Arroganz und Überheblichkeit nach Russland zur WM fährt und dort sang- und klanglos in der Vorrunde ausscheidet. Und aus dieser Arroganz wurden dann Zweifel. Er hat im Anschluss viel zu lange experimentiert und das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt. ( Einzelkritik: Müller versagen die Nerven )

Löws wilde Ideen

Er hat an Spielern wie Julian Draxler oder Julian Brandt festgehalten, die in ihren Vereinen nicht mal Stammspieler waren, nur um sie dann kurz vor dem Turnier doch zu rasieren. Thomas Müller und Mats Hummels zurückzuholen war richtig, aber auch hier hat er viel zu spät reagiert. Weil er unsicher bei all seinen Entscheidungen war.