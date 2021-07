Transfermarkt: Vertrags-Verlängerung bei PSG? Mbappé hat sich wohl entschieden

Jedoch ist es noch fraglich, ob dies tatsächlich so eintreffen wird. Bereits im vergangenen Juni gab sich Vereins-Präsident Nasser al-Khelaïfi in einem Interview mit der L'Equipe kämpferisch: "Ich werde es klarstellen: Kylian wird in Paris bleiben, wir werden ihn nie verkaufen und er wird nie frei gehen. [...] Ich hoffe, dass wir eine gemeinsame Basis finden."