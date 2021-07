Präsidentin Bokel sieht deutsche Fechter für Tokio gerüstet: "Haben eine Chance"

Präsidentin Claudia Bokel sieht die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) für die Olympischen Spiele in Tokio gerüstet.

Präsidentin Claudia Bokel sieht die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gerüstet. "Die Sportler sind vorbereitet und ich hoffe, dass der eine oder andere mit einer Medaille wieder zurückkommt", sagte die ehemalige Degenfechterin dem SID im Rahmen der Team-Vorstellung.

Die Weltmeisterin von 2001 habe im Vergleich zu den Sommerspielen in Rio "die Hoffnung, dass die Chancen größer sind. Es haben alle Athleten in ihren Disziplinen eine Chance", betonte Bokel. Bei den Sommerspielen vor fünf Jahren hatten die deutschen Fechter erstmals seit 1972 in München keine Medaille gewonnen.