EM 2021: Vogts nimmt Spieler und Vereine nach dem DFB-Ausscheiden in die Pflicht

Nach dem deutschen vorzeitigen EM-Ausscheiden im Achtelfinale steht der gesamte DFB in der Kritik. Nun meldet sich auch ein Ex-Nationalspieler zu Wort.

Der zudem ehemalige Bundestrainer Berti Vogts nimmt nach dem Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale die Spieler und die Vereine in die Pflicht. ( Pressestimmen zum englischen Sieg )

"Die Spieler sollten sich jetzt ihre Gedanken machen, warum es nicht gereicht hat für mehr bei dieser EM", schrieb Vogts in seiner EM-Kolumne für die Rheinische Post: "Aber auch die Bundesliga-Klubs müssen ihre Schlüsse ziehen aus der EM: Ist alles so richtig mit der Ausbildung, setzen sie die richtigen Schwerpunkte? Was machen andere Länder besser?"