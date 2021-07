Anzeige

AEW Dynamite: Neuer Look und neue Fehde für Champ Kenny Omega

Kenny Omega ist amtierender World Champion bei AEW © AEW

M. Hoffmann

Der in veränderter Optik auftretende Kenny Omega sieht bei AEW keine würdigen Herausforderer mehr. Er wird unterbrochen von jemandem, der es anders sieht.

Vergangene Woche räumte er Jungle Boy, den Sohn von Luke Perry aus dem Weg - nun scheinen sich die Andeutungen zu bestätigen, wer der nächste Herausforderer von AEW-Champion Kenny Omega werden wird.

Bei Dynamite, der nun wieder regulär am Mittwoch laufenden TV-Show von All Elite Wrestling, wandte sich Omega mit einer Ansprache ans Publikum, die am Ende die Saat für eine neue, lang aufgebaute Titelfehde legte.

Kenny Omega mit einem Bart wie einst Triple H

Omega - mit einem neuen Backenbart, wie ihn einst auch WWE-Legende Triple H trug (sowie auch der mit diesem verknüpfte Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister und Oldschool-Wrestler Ole Anderson) - verärgerte die AEW-Fans mit der Aussage, dass es für ihn in der Promotion aktuell nichts mehr zu tun gebe.

Der "Cleaner" meinte, dass nach seinem Sieg über Jungle Boy keine würdigen Herausforderer mehr übrig seien, er werde daher "eine Auszeit" von AEW nehmen. Wer wolle, könne ihn ja in anderen Ligen sehen, wo er seine anderen Titelgürtel verteidige (die der Partner-Promotions Impact und AAA in Mexiko).

Die Ankündigung wurde unterbrochen von der Dark Order, die Omega so nicht davonkommen lassen wollte. Omega wies die Weggefährten des tragisch verstorbenen Brodie Lee (Luke Harper), dass keiner von ihnen eine Siegbilanz hätte, die ihn als Herausforderer qualifizieren würde. Der maskierte Evil Uno ergriff das Wort, gab Omega recht - ergänzte aber, dass sie jemanden kennen würden, der sehr wohl für ein Titelmatch qualifiziert sei. Einen alten Bekannten Omegas, seinen früheren Tag-Team-Partner, genauer gesagt.

Dark Order bringt Hangman Page ins Spiel

Omega verstand die Anspielung auf den mit der Dark Order befreundeten Hangman Page, der aktuell an der Spitze des offiziellen Rankings von AEW steht - ließ sich davon aber erstmal nicht beeindrucken.

An die Dark Order gewandt, antwortete der Champion, dass er wisse, von wem die Rede sei. Wäre an dessen Stelle, würde er es aber nicht schätzen, wenn andere für ihn das Wort ergriffen, zum einen.

Zum anderen, so Omega, bräuchte sich die Dark Order keine Illusionen machen: Er kenne Page und wisse, dass ihm selbst der Mumm fehle ihn herauszufordern. Er halte sich wahrscheinlich selbst nicht mal für würdig, den Titelgürtel in die Höhe zu stemmen, den er mit so viel Stolz trage.

Omega vs. Page: Eine lang aufgebaute Paarung

Omega knüpfte mit diesen Worten an die Langzeitstory um Page an, der 2019 gegen Chris Jericho die Chance verpasste, erster AEW-Champion zu werden, dann Tag-Team-Champion an der Seite seines langjährigen Weggefährten Omega wurde, sich dabei aber trotz starker Leistungen von Selbstzweifeln und einem Alkoholproblem geplagt zeigte.

Das Titelduell könnte bei All Out im September steigen, demselben Pay Per View, bei dem Page und Omega im vergangenen Jahr die Tag-Team-Titel an FTR verloren - worauf Omega Page, der den Pinfall eingesteckt hatte, verärgert im Ring zurückgelassen hatte.

Der Frust Omegas über Page war ein Katalysator von seinem "Heel Turn" zum Bösewicht, das Wiedersehen mit Page im Ring wird von der AEW-Fanbase wegen der langen Vorgeschichte heiß erwartet - und weil es mit so viel Bedeutung aufgeladen ist, ist ein Aufstieg Pages zum Champion denkbar und die Spannung, die in der Paarung steckt, entsprechend groß.

Für den Moment beließ es AEW aber bei der Provokation Omegas, der schließlich hämisch grinsend seine Ansprache beendete und den Ring verließ.

Die weiteren Highlights:

- Die mit Omega verbündeten Tag-Team-Champions The Young Bucks kassierten im Eröffnungsmatch ihre erste Niederlage seit langem: Die aktuell wieder zusammengerauften Ex-Partner Eddie Kingston und Penta El Zero Miedo gewannen ein Match, in dem ein Titelduell auf dem Spiel stand. Nach einem missglückten Eingriff von Bucks-Lakai Brandon Cutler pinnte Kingston Matt Jackson mit der Spinning Back Fist.

- In seinem bislang größten Einzelmatch bei AEW forderte Brian Pillman Jr., Sohn des legendären und früh verstorbenen Bret-Hart- und Steve-Austin-Weggefährten Brian Pillman Sr., den TNT-Champion Miro heraus. Der junge Pillman, begleitet von Tag-Team-Partner Griff Garrison und Managerin Juli Hart, schlug sich wacker, hatte am Ende aber keine Chance gegen den Game-Over-Griff des früheren Rusev (Das unfassbar tragische Leben des Brian Pillman).

- Damenchampion Britt Baker feierte mit Kumpanin Rebel einen Sieg über Rivalin Nyla Rose und deren Managerin Vickie Guerrero, nachdem sie Eddie Guerreros Witwe am Ende in den Lockjaw-Griff nahm. Rose ließ sie den Sieg jedoch teuer bezahlen, attackierte Baker und schleuderte sie durch einen Tisch.

- Mit unfairer Hilfe seiner Pinnacle-Kollegen Shawn Spears und Wardlow gewann MJF einen heißen Hauptkampf der Show gegen Sammy Guevara vom Inner Circle. Die Fehde der beiden Gruppierungen steuert auf ein finales Duell der Anführer MJF und Chris Jericho zu, der Guevara in dem Match vergeblich zu helfen versuchte. MJF hatte sich zuvor an Jericho gewandt und erklärt, dass er bereit zu einem letzten Match sei - wenn Jericho sich die Bedingungen diktieren lasse. Eine Ankündigung, die die WWE-Legende als Drohung verstehen muss, wenn man bedenkt, durch welchen Spießrutenlauf MJF seinen früheren Rivalen Cody Rhodes mit derselben Ansage geschickt hatte.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 30. Juni 2021: