Wimbledon-Qualifikant Otte verpasst Überraschung gegen Murray knapp

Qualifikant Oscar Otte hat in Wimbledon die große Überraschung gegen Publikumsliebling Andy Murray trotz einer hervorragenden Leistung knapp verpasst.

Qualifikant Oscar Otte hat in Wimbledon die große Überraschung gegen Publikumsliebling Andy Murray trotz einer hervorragenden Leistung knapp verpasst. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Köln, der in London erstmals überhaupt im Hauptfeld stand, musste sich in der zweiten Runde auf dem Centre Court dem zweimaligen Champion 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6 geschlagen geben.