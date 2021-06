Fiete Arp vom FC Bayern hofft auf Neuanfang bei Holstein Kiel

So artistisch macht Arp sein erstes Tor für Bayern

Um seiner Karriere den nächsten Schub zu verpassen, spielt Fiete Arp vom FC Bayern leihweise ein Jahr für Holstein Kiel. So beurteilt er den Schritt.

Der 21-Jährige konnte sich nicht im Kader der Profis behaupten, wurde auch von zwei Verletzungen zurückgeworfen und spielte vergangene Saison ausschließlich in der Drittliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Um ihm "die Chance auf eine Luftveränderung" (Hasan Salihamidzic) zu geben, haben ihn die Bayern für ein Jahr an Holstein Kiel ausgeliehen . Beim Zweitligisten stieg Arp nun in die Vorbereitung auf die neue Saison ein.

Arp bis 2024 ein Bayern-Spieler

Bei den Störchen möchte er nicht als Leihspieler des FC Bayern angesehen werden. "Ich bin natürlich froh, dass ich im jungen Alter schon so eine Erfahrung habe. Am Ende des Tages will ich hier aber genauso als normaler Holstein Kiel-Spieler gesehen werden wie jemand anderes auch", betonte der Bad Segeberger, der beim FC Bayern noch bis 2024 unter Vertrag steht bei Sky. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)